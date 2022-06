Madonna si esibisce con le sue hit al Pride di New York (Di sabato 25 giugno 2022) Continua l’ondata rainbow in USA, più importante che mai in un momento così nero per l’America (mai dare per scontati i diritti). Dopo aver visto Christina Aguilera al Pride di Los Angeles e Azealia Banks che ha sbroccato a quello di Miami, adesso è toccato a Madonna. La regina del pop si è esibita circondata dalle drag di RuPaul’s Drag Race ed ha diviso il palco anche con Tokischa (con cui ha anche limonato) e Saucy Santana. La popstar ha cantato Material Girl, Celebration e Hung Up. PS: ma quanto è bella Celebration? Ad averne di pezzi così adesso. Madonna e Santana cantando Material Girl #Madonna #finallyenoughlove #Pride pic.twitter.com/qgKghLZEa9 — ? (@hotasdita) June 24, 2022 Madonna contro l’omofobia dagli anni 80. Che piaccia o meno, la Ciccone parlava già di diritti ... Leggi su biccy (Di sabato 25 giugno 2022) Continua l’ondata rainbow in USA, più importante che mai in un momento così nero per l’America (mai dare per scontati i diritti). Dopo aver visto Christina Aguilera aldi Los Angeles e Azealia Banks che ha sbroccato a quello di Miami, adesso è toccato a. La regina del pop si è esibita circondata dalle drag di RuPaul’s Drag Race ed ha diviso il palco anche con Tokischa (con cui ha anche limonato) e Saucy Santana. La popstar ha cantato Material Girl, Celebration e Hung Up. PS: ma quanto è bella Celebration? Ad averne di pezzi così adesso.e Santana cantando Material Girl ##finallyenoughlove #pic.twitter.com/qgKghLZEa9 — ? (@hotasdita) June 24, 2022contro l’omofobia dagli anni 80. Che piaccia o meno, la Ciccone parlava già di diritti ...

