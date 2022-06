L’ultimo match di Ric Flair ha il suo arbitro | è un grande ex WWE

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 25 giugno 2022) Il Nature Boy Ricfarà un’ultima apparizione sul ring in occasione del “Jim Crocket Promotions Presents: Ric’s Last”. L’ex 16 volte campione del mondo salirà sul quadrato contro un avversario ancora sconosciuto per concludere una carriera di oltre quarant’anni nell’industria del wrestling, e ad arbitrare sarà una vecchia conoscenza dei fan WWE. L’incontro prende corpo In un annuncio ufficiale sui social media, la Starrcast Events ha comunicato che l’exdella WWE Mike Chioda dirigeràincontro di Ric, il 31 luglio al Nashville Fairgrounds di Nashville. He’s served as the Senior Official in #WWE & most recently refereed in #AEW.We can now announce & are proud to welcome Mike Chioda as the official referee for Jim Crocket ...