LIVE – MotoGP, GP Olanda Assen 2022: le qualifiche in DIRETTA (Di sabato 25 giugno 2022) La DIRETTA LIVE scritta delle qualifiche al Gran Premio d’Olanda, valevole per l’undicesimo appuntamento della stagione 2022 di MotoGP. Dopo le ultime due sessioni di prove libere, i piloti sono pronti a scendere in pista ad Assen, alle ore 14:10 di sabato 25 giugno per decidere la griglia di partenza. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’Olanda con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Lascritta delleal Gran Premio d’, valevole per l’undicesimo appuntamento della stagionedi. Dopo le ultime due sessioni di prove libere, i piloti sono pronti a scendere in pista ad, alle ore 14:10 di sabato 25 giugno per decidere la griglia di partenza. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

Pubblicità

Gazzetta_it : MotoGP Assen LIVE, segui la diretta di libere e qualifiche - rtl1025 : ??? Week end di gare per il #motomondiale di scena in Olanda sul circuito di #Assen. Oggi le qualifiche, domani alle… - gponedotcom : Terza e decisiva sessione di libere per conquistare un posto in Q2. Bagnaia è stato il migliore del venerdì, Aleix… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Bagnaia leader in FP2 sull'asciutto, fuori dalla top10 Bastianini - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? Assen, a circa metà turno davanti Zarco ???? 4 Ducati nella top ten Bagnaia 10° alle spalle di Alex Marquez LIVE ? http… -