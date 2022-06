(Di sabato 25 giugno 2022) Torna ildellaconvalide dal 27al 3. Come sempre,non smette di sorprenderci e anche questa volta saranno tantissime le novità. I prodotti più di qualità saranno scontati a prezzi davvero imperdibili. Grazie alle promozioni, fare la spesa diventerà un passatempo! Scopriamo cosa ci aspetta., VolatinoAll’interno delsi potranno trovare articoli come: Pan Bauletto a 0.85€, Salame Milano a 0.99€, Albicocche a 1.69€, Pancake a 1.69€, Pulled Pork a 4.99€, Smerigliatrice angolare Parkside a 55.00€, Wurstel a 0.58€, Popcorn caramellati a 1.99€, Melone Retato a 1.29€, Uova a 1.11€, Pizza ...

Pubblicità

CorriereCitta : Lidl, ‘Super Occasioni’: offerte e sconti dal 27 giugno al 3 luglio. Sfoglia il nuovo volantino - Changedallaluna : @pandrake1 Guarda alla LIDL erano in offerta sono grandi come arance e super buoni ?? - nonsonoCristina : Coppetta di gelato affogato al cacao magro del Lidl super approvata! Buona buona! - maranza59 : RT @BOLTXV950: Due super pizze alla #lidl €5.38 ?????? #Briatore SUCA! ?????? #ammuzzo - Maurizio101112 : RT @BOLTXV950: Due super pizze alla #lidl €5.38 ?????? #Briatore SUCA! ?????? #ammuzzo -

greenMe.it

Il piano 'salva estate' diarriva sui banconi con unaofferta: il prodotto sta già andando a ruba in tutta Italia. Date le allarmanti temperature di quest'annoItalia ha trovato indispensabile rivolgere un ...Ecco che arriva il prodotto più amato, finalmente in offerta Viste le temperature decisamente calde,ha pensato bene di mettere inofferta il frigo portatile. Molto pratico per essere ... La "nuova" crema viso Lidl venduta a 2.99 euro è davvero la migliore