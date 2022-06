L’agente presenta due gioielli argentini | “Perfetti per il Napoli!”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 giugno 2022) Luca Nigriello, agente ed esperto di mercato argentino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal di Zeballos e Galoppo, calciatori accostati al Napoli. Di seguito quanto evidenziato: Calciomercato Napoli Galoppo (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) “Zeballos è un giocatore importantissimo. Ne parlammo con Giuntoli proponendo questo ragazzo del Boca Juniors, è un esterno d’attacco che ricopre tutti i ruoli del reparto offensivo e ora è sulla bocca di tutti. Lui è un ragazzo per bene, è un professionista serio ed è impressionante la sua forza mentale. Parliamo di un calciatore fantasioso: in una piazza come Napoli inciderebbe sicuramente“. “Galoppo è un calciatore completo, sa fare le due fasi, è sempre ben posizionato ed è bravo in zona gol. Anche di testa è pericoloso, soprattutto sugli angoli. Sarebbe un gran bel colpo per il ...