L'abbraccio a Di Maio certifica l'avvenuta spoliticizzazione del Pd (Di sabato 25 giugno 2022) Penso, credo e spero di non essere stato l'unico, ieri mattina, ad avere avuto un sussulto nel leggere le parole di Enrico Letta sulla prima pagina di Repubblica: «È prematuro parlare di Di Maio nel nostro partito, ma dialogo con tutti». Per un momento ho sperato che si trattasse di una forzatura del titolista, ma il titolo corrisponde perfettamente al contenuto dell'articolo, e le stesse dichiarazioni sono riportate anche sulla Stampa. Insomma, tocca rassegnarsi: le cose sono andate proprio così. A domanda sull'ipotesi che Luigi Di Maio aderisca al Partito democratico, il segretario del Pd ha risposto che sono «discorsi prematuri». Tempo al tempo. Luigi Di Maio, per chi non lo ricordasse, era candidato alle ultime elezioni politiche come capo di un movimento che si è sempre posto quale principale obiettivo quello di spazzare via la ...

