Chiede un taglio di capelli alla Cristiano Ronaldo | ma il padre gli fa uno scherzo | “C’è solo un Ronaldo… il Fenomeno!”

(Di sabato 25 giugno 2022) Ogni generazione ha i propri idoli. Lo sa bene ildi un piccolo tifoso del Chelsea, che avrebbe dovuto esaudire un desiderio particolare del figlio: undis’intende, il cinque volte Pallone d’Oro, ex di Real Madrid e Juventus, stella al Manchester United. Per assicurarsi che capisse, il bambino gli ha anche mostrato una foto di CR7 dal cellulare. L’uomo ha annuito sornione, ma non appena si è ritrovato davantinuca del figlio ha messo in atto il piano malefico. Terminata la rasatura, il giovane è andato in bagno e si è piazzato davanti allo specchio. Con le mani si è accarezzato la testa e si è accorto che c’era qualcosa di strano. Il suo era sì un...

Pubblicità

capuanogio : ?? Rottura tra #DeLigt e la #Juventus: nessun accordo sulla riduzione dell'ingaggio, che il club voleva spalmare, e… - fattoquotidiano : Chiede un taglio di capelli alla Cristiano Ronaldo, ma il padre gli fa uno scherzo: “C’è solo un Ronaldo… il Fenome… - Andre_Costa95 : RT @capuanogio: ?? Rottura tra #DeLigt e la #Juventus: nessun accordo sulla riduzione dell'ingaggio, che il club voleva spalmare, e sul tag… - LorenzoPuliga : RT @capuanogio: ?? Rottura tra #DeLigt e la #Juventus: nessun accordo sulla riduzione dell'ingaggio, che il club voleva spalmare, e sul tag… - fanpage : Uno scherzo 'crudele' di un padre a un figlio: tutto per un taglio di capelli ?? #ronaldo -

Sport Fanpage

Per Legambiente ildegli alberi 'non potrà essere adeguatamente compensato da qualche nuova ... L'associazione quindi si rivolge alla nuova amministrazione che si insedierà edi '...Con una lunga circolare, datata 23 giugno, l'Agenzia delle Entrateinfatti alle banche la ...6 miliardi: una somma monstre con cui si potrebbe per esempio dare un forteal cuneo fiscale o ... Chiede un taglio di capelli alla Ronaldo, il padre gli fa uno scherzo crudele: “Testa di c….” Mentre imprese edili e privati cittadini cercano di rispettare le strette maglie per ottenere il Superbonus 110% - regole che avranno impatto su tempistica e complessità delle pratiche di cessione dei ...In particolare, chi si oppone alla proposta di 'price cap', lo fa per "la paura che la Russia tagli ancora di più ... ha difficoltà immense".Rutte chiede che Draghi gli dimostri che il tetto ...