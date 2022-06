Cambiano gli orari della Ztl, accessi diversificati secondo le zone del centro (Di sabato 25 giugno 2022) RECANATI - Tanti turisti in centro: a Recanati Cambiano gli orari della Ztl che solitamente entravano in vigore dal 21 giugno al 10 settembre. Dopo un incontro con i commercianti e con gli operatori ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 25 giugno 2022) RECANATI - Tanti turisti in: a RecanatigliZtl che solitamente entravano in vigore dal 21 giugno al 10 settembre. Dopo un incontro con i commercianti e con gli operatori ...

Pubblicità

gilnar76 : Calciomercato #Milan: cambiano gli obiettivi in difesa. Le ultime #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - GSaletnich : @romatoday Come cambiano i tempi, una volta ai castelli uno cosi dopo cinque minuti non avrebbe avuto più gli organi con cui crogiolarsi... - Milannews24_com : #Milan, cambiano gli obiettivi in difesa - maxheadroom81 : @stanzaselvaggia In America questo succede perché i politici delegano la Corte Suprema e non hanno il coraggio di f… - iltrenoromalido : Da lunedì prossimo, 27 giugno 2022, sulla ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo entra in vigore l'orario estivo e… -