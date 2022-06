Belluno | bambino di 9 anni sparisce durante escursione con il padre

Leggi su 361magazine

(Di sabato 25 giugno 2022) . le ricerche sono durate tutta la notte senza esiti Per tutta la notte si sono svolte le ricerche di Francesco, ildi 9scomparsoun’in montagna. Ilera in compagnia delsul Col Indes, nei pressi di Sant’Anna di Tambre. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era fermato ai limiti del bosco per leggere un cartello, che riportava una mappa informativa del percorso boschivo, quando si è reso conto che il bimbo non era più con lui. Leggi anche: MILANO, BABY PUSHER CONTRO UNA MAMMA: “DAMMI I SOLDI, ALTRIMENTI BUCO TUO FIGLIO” Dopo averlo cercato nei dintorni ha lanciato l’allarme. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, droni e un elicottero. Le ricerche sono durate tutta la notte senza ...