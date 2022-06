Anziani derubati nei supermercati | arrestate due donne | colpivano anche in Bergamasca

(Di sabato 25 giugno 2022)neie nei centri commerciali di Bergamo ledalla Squadra Mobile di Lodi per una lunga serie di furti: almeno 19. Le vittime erano soprattutto, ai quali oltre al portafogli rubavano di solito il bancomat che poi utilizzavano per prelevare illecitamente denaro. I colpi sono stati messi a segno neie nei centri commerciali nelle province di Lodi, Milano, Bergamo, Cremona, Pavia, Monza e Brianza, Brescia, Novara e Piacenza, dove le due accusate avvicinavano glicon una scusa per poi derubarli. Con loro agiva un terzo soggetto: un uomo, che collaborava come autista, per il quale il giudice ha deciso l’obbligo di firma. Per spostarsi i tre – tutti con precedenti specifici – usavano ...

Pubblicità

aless__dro : RT @SkyTG24: Anziani derubati al supermercato, due arresti: messi a segno 19 furti - gatta_pantera : RT @SkyTG24: Anziani derubati al supermercato, due arresti: messi a segno 19 furti - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Anziani derubati al supermercato, due arresti: messi a segno 19 furti - SkyTG24 : Anziani derubati al supermercato, due arresti: messi a segno 19 furti - LellaGiovannel2 : 'Prendete i miei soldi', carabiniere preleva contanti e aiuta anziani in vacanza derubati a Castiglione della Pesca… -

Agenzia ANSA

Sono statidi tutto: oro, soldi contanti e carte di credito. Disperati, confusi, due ottantenni di ... I duesi erano allontanati dall'abitazione presa in affitto, per trascorrere ...Due ottantenni fiorentini a Castiglione della Pescaia disperati dopo il furto, la generosità di un ... Anziani derubati al supermercato, due arresti per 19 furti La Squadra Mobile di Lodi, coordinata dalla Procura, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due donne e di obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per un ...Presi di mira gli anziani. Articolata indagine della Squadra Mobile di Lodi. E' stato possibile ricostruire diciannove eventi delittuosi. Due donne in carcere, obbligo di firma per il terzo componente ...