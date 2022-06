Anche il vino tra le vittime delle siccità: "In alcune zone del nord-ovest -30%" (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - "Da un primo giro di informazioni in alcune zone del Piemonte, come l'Astigiano, si rischia una raccolta del -30% delle uve destinate alla produzione di vino". Dove la siccità ha colpito duro, come nel nord-ovest, Anche la vendemmia potrebbe essere pesantemente penalizzata, come riferisce all'AGI il responsabile vitivinicolo della Coldiretti, Domenico Bosco. Tuttavia su scala nazionale "al momento è prematuro parlare di previsioni, fare stime prima della invaiatura delle uve. Il processo di maturazione quest'anno è anticipato, ma potremmo parlarne da qui a due settimane". Non tutta Italia, spiega Bosco, è in sofferenza: "Sembrerebbe che al centro-sud la cacciata dei nuovi tralci e grappoli sia molto buona, ma c'è grandissima ... Leggi su agi (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - "Da un primo giro di informazioni indel Piemonte, come l'Astigiano, si rischia una raccolta del -30%uve destinate alla produzione di". Dove laha colpito duro, come nella vendemmia potrebbe essere pesantemente penalizzata, come riferisce all'AGI il responsabile vitivinicolo della Coldiretti, Domenico Bosco. Tuttavia su scala nazionale "al momento è prematuro parlare di previsioni, fare stime prima della invaiaturauve. Il processo di maturazione quest'anno è anticipato, ma potremmo parlarne da qui a due settimane". Non tutta Italia, spiega Bosco, è in sofferenza: "Sembrerebbe che al centro-sud la cacciata dei nuovi tralci e grappoli sia molto buona, ma c'è grandissima ...

