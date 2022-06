Aborto Usa, Salvini: “Ultima parola spetta alle donne” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io personalmente sono per la difesa della vita, dall’inizio alla fine, quando si parla di Aborto l’Ultima parola spetta alla donna. Non ad altri”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, sulla decisione della corte Usa sull’Aborto. “L’emergenza in questo momento – sottolinea Salvini – è quella economica. Spero che il Parlamento nei prossimi mesi non litighi sull’Aborto, sul ddl Zan, sulle droghe, sulla legge elettorale e sullo ius soli. Noi dobbiamo mettere al centro il lavoro, gli stipendi e le pensioni degli italiani”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io personalmente sono per la difesa della vita, dall’inizio alla fine, quando si parla dil’alla donna. Non ad altri”. Così il leader della Lega, Matteo, a margine del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, sulla decisione della corte Usa sull’. “L’emergenza in questo momento – sottolinea– è quella economica. Spero che il Parlamento nei prossimi mesi non litighi sull’, sul ddl Zan, sulle droghe, sulla legge elettorale e sullo ius soli. Noi dobbiamo mettere al centro il lavoro, gli stipendi e le pensioni degli italiani”. L'articolo proviene da Italia Sera.

ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - marcocappato : Se la sinistra italiana usasse la stessa energia spesa oggi nelle dichiarazioni sull'aborto negli USA per battersi… - elio_vito : Fiero di non essere più nello stesso schieramento di Pillon che esulta per la sentenza contro l’aborto della Corte Suprema USA! - gervasoni1968 : Colpisce sulla questione #aborto il silenzio dei politici eredi della grande tradizione popolare e democristiana (n… - idolhugme_ : RT @yenisey74: Da oggi negli USA l'aborto sarà illegale in molti stati. A Cuba è un diritto dal 1965. Giusto per dire. -