Ucraina, 338 bambini morti dall'inizio della guerra: 5 solo ieri nella regione di Donetsk (Di venerdì 24 giugno 2022) dall'inizio della guerra sono 338 i bambini uccisi in Ucraina, oltre a 610 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 giugno 2022)sono 338 iuccisi in, oltre a 610 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si ...

