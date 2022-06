Torino, San Giovanni 2022: tutte le info. Al Farò il Toro caduto dalla parte 'giusta' (Di venerdì 24 giugno 2022) Torino in festa per due giorni per San Giovanni , patrono della città. Dopo due anni di pandemia, si torna in presenza e a pieno regime. Dopo la sfilata in costumi tradizionali e l'accensione del Farò ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022)in festa per due giorni per San, patrono della città. Dopo due anni di pandemia, si torna in presenza e a pieno regime. Dopo la sfilata in costumi tradizionali e l'accensione del...

Pubblicità

Inter : Gli incontri di settembre si concludono con la 6° e la 7° giornata, sfida a San Siro contro il Torino e trasferta a Udine ?? - twitorino : ?? Festa San Giovanni 2022 Tra i molti eventi: ?? Ore 10.30: Messa Solenne in Duomo ?? Ore 10-22: Circoscrizioni in M… - Exibart : Reportage dalla quarta sede di @gallerieditalia, tutta dedicata alla fotografia e recentemente aperta nella splendi… - MANU93326655 : @Siriostar69 CIAO SIRIO??TI DO UNA NOTIZIONA??IN ESCLUSIVA OGGI SAN GIOVANNI SI FESTEGGIA IL PATRONO DI TORINO E NN S… - Manuela81651361 : Duomo San Giovanni Battista ???????? Torino -