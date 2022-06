Scissione 5 Stelle, Azzolina: “Lascio Movimento, entro in gruppo Di Maio” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Annuncio il mio addio al M5S, entro nel gruppo di Luigi Di Maio”. Così l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina dopo la Scissione del Movimento 5 Stelle, con l’addio di Luigi Di Maio, e la formazione dei gruppi Insieme per il futuro. “L’addio al M5S non è una scelta semplice”, afferma. “Firmerò nelle prossime ore per entrare nel nuovo gruppo guidato da Di Maio. Evidentemente non è stato facile decidere e se guardassi alla convenienza personale non dovrei farlo, perché sono al primo mandato e ho anche restituito tutto. Però vivo da tanti mesi un enorme disagio. È come un fidanzato che speri che possa cambiare, ma non cambia. Anzi peggiora”, dice riferendosi al Movimento. “Ho ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Annuncio il mio addio al M5S,neldi Luigi Di”. Così l’ex ministra dell’Istruzione Luciadopo ladel, con l’addio di Luigi Di, e la formazione dei gruppi Insieme per il futuro. “L’addio al M5S non è una scelta semplice”, afferma. “Firmerò nelle prossime ore per entrare nel nuovoguidato da Di. Evidentemente non è stato facile decidere e se guardassi alla convenienza personale non dovrei farlo, perché sono al primo mandato e ho anche restituito tutto. Però vivo da tanti mesi un enorme disagio. È come un fidanzato che speri che possa cambiare, ma non cambia. Anzi peggiora”, dice riferendosi al. “Ho ...

