Salihamidzic commenta le voci su Cristiano Ronaldo | «voci infondate»

Pubblicità

Calciomercato.com

Le parole disulle voci sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco: "É un top player, ma le voci sono false" Intervistato da Sky Sport De, Hasanspegne ogni rumor intorno al possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco. Di seguito le sue parole. "Cristiano Ronaldo è un top player ...per primo Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasanè tornato a parlare del futuro di Serge Gnabry, in scadenza di contratto a giugno 2023: 'Continuiamo a confidare che ... Bayern Monaco, il ds su Lewandowski: 'Ad oggi resta al 100%, lo aspettiamo...' Sono ormai settimane che si ipotizza la partenza da Manchester di Cristiano Ronaldo, appena un anno dopo il clamoroso ritorno ai Red Devils.Il direttore sportivo del club bavarese "ufficializza" l'acquisto del bomber senegalese, che sbarcherà in Germania per circa 50 milioni di euro, "liberando" così il "ribelle" Lewandowski ...