Roma, troppi monopattini e poche regole: arrivano targhe, limiti di velocità e parcheggi (Di venerdì 24 giugno 2022) Rivoluzione monopattini ed e-bike a Roma. La Giunta capitolina ha approvato una delibera con le linee guida per l’autorizzazione dei servizi di noleggio in sharing di monopattini ed e-bike. Quasi dimezzato il numero dei monopattini in circolazione Con il nuovo bando, a partire dal 1º gennaio 2023, gli operatori passeranno dagli attuali 7 a 3; con i mezzi che dagli attuali 14.500 diventeranno al massimo 9mila, di cui 3mila nelle zone centrali e i restanti equamente divisi tra gli altri Municipi. Le ebike diminuiranno da 12.500 a 9mila. Specificamente per i monopattini viene stabilito che sarà compito del Comune individuare le nuove aree no parking e dove realizzare gli stalli. Verrà introdotta anche la distanza minima di 70 metri tra gli stock di mezzi dello stesso operatore, che potrà piazzare non più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Rivoluzioneed e-bike a. La Giunta capitolina ha approvato una delibera con le linee guida per l’autorizzazione dei servizi di noleggio in sharing died e-bike. Quasi dimezzato il numero deiin circolazione Con il nuovo bando, a partire dal 1º gennaio 2023, gli operatori passeranno dagli attuali 7 a 3; con i mezzi che dagli attuali 14.500 diventeranno al massimo 9mila, di cui 3mila nelle zone centrali e i restanti equamente divisi tra gli altri Municipi. Le ebike diminuiranno da 12.500 a 9mila. Specificamente per iviene stabilito che sarà compito del Comune individuare le nuove aree no parking e dove realizzare gli stalli. Verrà introdotta anche la distanza minima di 70 metri tra gli stock di mezzi dello stesso operatore, che potrà piazzare non più ...

CorriereCitta : Roma, troppi monopattini e poche regole: arrivano targhe, limiti di velocità e parcheggi - lollocap_ : @marikaconlk 1 sono andato da napoli a roma per un suo concerto 2 che cazzo te ne fotte che ne hai troppi 3 ti asp… - FrancescaNimo : @Mary_Cric Non è un'impressione, è vero.... E sei stata anche gentile. A Roma non si vive bene, troppi problemi, ti… - __ANT_Z_ : @Mx24610039 @ladyonorato @Mx24610039 cosa ne pensi di quello successo in Brasile ? Per essere approvati dei farma… - vittorio1621 : @juvinsight Pero ci sono troppi intrecci di mercato e potrebbe essere si tratti di acquisti da questi club zaniolo… -