Pinamonti vuole solo l'Atalanta: accordo con la Dea (Di venerdì 24 giugno 2022) Molte squadre su Pinamonti, ma il giovane attaccante vuole l'Atalanta: c'è l'accordo con il calciatore, rimane da convincere l'inter Pinamonti ha scelto l'Atalanta. L'attaccante di proprietà dell'Inter ha l'ok di Gasperini e un accordo di massima con la Dea. Rimane solo da convincere l'Inter, che chiede 18-20 milioni. La prima offerta dell'Atalanta è di 10 milioni più 5 bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

