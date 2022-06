Nuoto | le avversarie di Benedetta Pilato nella corsa verso la doppietta d’oro

(Di venerdì 24 giugno 2022)è a caccia dellairidata. Dopo il meraviglioso successo nei 100 rana, è ora il momento dell’ultimo attosua distanza preferita, i 50, dove è titolare di uno spaziale record del mondo in 29.30. Ma cerchiamo di capire chi sarà a tentare di metterle i bastoni tra le ruote. A candidarsi per un posto al sole è la lituana Ruta Meilutyte. Oro nei 100 alle Olimpiadi di Londra 2012, a soli 15 anni di età, sembrava la nuova dominatrice mondiale della disciplina, ma con il corso del tempo sono uscite fuori altre giovani di livello estremo. Giàdistanza doppia ha tentato di infastidire, chiudendo al terzo posto la gara e riprendendosi il podio mondiale dopo sette anni. Merita attenzione anche la sudafricana Laura Van Niekerk. 19 anni appena ...

I risultati della fase serale della sesta giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest. Francesca Fangio non riesce a trovare un piazzamento da medaglia e chiude in ... il passo delle avversarie nella ... di Claudio Franceschini) DIRETTA ITALIA UNGHERIA: LE AVVERSARIE Ci stiamo avvicinando alla diretta ... partita di pallanuoto femminile ai Mondiali 2022 Budapest, sarà trasmessa dalla televisione ... Penultima giornata di gare nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022 di nuoto in vasca lunga ... che domani per vincere dovrà davvero superarsi, visto che le avversarie sono ...