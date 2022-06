Musumeci non molla e ha ragione (Di venerdì 24 giugno 2022) Nello Musumeci non toglie affatto il disturbo. E ora diventa colui che in Sicilia condurrà le danze per il voto di novembre alle regionali. Il governatore ha messo nel conto ogni reazione possibile alle parole pronunciate ieri nella conferenza stampa di Palermo. Ma quel "tolgo il disturbo" di qualche giorno fa è stato chiarito eloquentemente: se c'è uno più forte di me, non sarò io a rompere il centrodestra. Se avete un successore, tiratelo fuori, fatemelo conoscere. Più chiaro di così, Musumeci non avrebbe potuto essere, pur togliendosi diversi sassolini dalle scarpe. Perché il fuoco amico scatenato contro di lui è nemico della logica politica. Ci sta che una coalizione o parte di essa possa dire al suo leader: "Guarda, vorremmo tentare con un altro". E lui, Musumeci, è pronto a farsi convincere dai numeri. Perché in politica non c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Nellonon toglie affatto il disturbo. E ora diventa colui che in Sicilia condurrà le danze per il voto di novembre alle regionali. Il governatore ha messo nel conto ogni reazione possibile alle parole pronunciate ieri nella conferenza stampa di Palermo. Ma quel "tolgo il disturbo" di qualche giorno fa è stato chiarito eloquentemente: se c'è uno più forte di me, non sarò io a rompere il centrodestra. Se avete un successore, tiratelo fuori, fatemelo conoscere. Più chiaro di così,non avrebbe potuto essere, pur togliendosi diversi sassolini dalle scarpe. Perché il fuoco amico scatenato contro di lui è nemico della logica politica. Ci sta che una coalizione o parte di essa possa dire al suo leader: "Guarda, vorremmo tentare con un altro". E lui,, è pronto a farsi convincere dai numeri. Perché in politica non c'è ...

