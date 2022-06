MotoGP, Franco Morbidelli dovrà scontare un long lop penalty ad Assen: doppia ostruzione (Di venerdì 24 giugno 2022) Franco Morbidelli dovrà scontare un long lap penalty in occasione del GP d’Olanda, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Assen. Il centauro romano dovrà dunque scontare la penalità di un giro lungo nel corso della gara di domenica. L’alfiere della Yamaha, che sta vivendo una stagione estremamente negativa, è stato sanzionato per due ostruzioni avvenute nelle prove libere 2: prima ha ostacolato involontariamente Marco Bezzecchi in curva 1 e poi ha fatto lo stesso con Enea Bastianini in curva 13. Foto: Valerio Origo Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022)unlapin occasione del GP d’Olanda, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di. Il centauro romanodunquela penalità di un giro lungo nel corso della gara di domenica. L’alfiere della Yamaha, che sta vivendo una stagione estremamente negativa, è stato sanzionato per due ostruzioni avvenute nelle prove libere 2: prima ha ostacolato involontariamente Marco Bezzecchi in curva 1 e poi ha fatto lo stesso con Enea Bastianini in curva 13. Foto: Valerio Origo

