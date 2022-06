MotoGP, Enea Bastianini: “L’incomprensione con Morbidelli? Non so cosa gli sia passato per la testa…” (Di venerdì 24 giugno 2022) Enea Bastianini si mangia letteralmente le mani al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Assen, la cosiddetta “Università della moto”, infatti, il portacolori del team Ducati Gresini ha mancato l’approdo nella top10 per soli 4 millesimi, che hanno fatto la differenza a favore di Marco Bezzecchi. Per il pilota soprannominato “La Bestia”, quindi, il venerdì olandese si conclude in 11a posizione con il tempo di 1:34.316 con un distacco di 1.042 dalla migliore prestazione di giornata, fissata da Francesco “Pecco” Bagnaia. Il romagnolo, invece, è stato beffato per appena 4 millesimi e domani nel corso della FP3 dovrà andare a caccia della top10 per evitare la Q1 al momento delle qualifiche. Non solo, nel finale il pilota del team Ducati ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022)si mangia letteralmente le mani al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Assen, la cosiddetta “Università della moto”, infatti, il portacolori del team Ducati Gresini ha mancato l’approdo nella top10 per soli 4 millesimi, che hanno fatto la differenza a favore di Marco Bezzecchi. Per il pilota soprannominato “La Bestia”, quindi, il venerdì olandese si conclude in 11a posizione con il tempo di 1:34.316 con un distacco di 1.042 dalla migliore prestazione di giornata, fissata da Francesco “Pecco” Bagnaia. Il romagnolo, invece, è stato beffato per appena 4 millesimi e domani nel corso della FP3 dovrà andare a caccia della top10 per evitare la Q1 al momento delle qualifiche. Non solo, nel finale il pilota del team Ducati ...

