Mondiali di nuoto, riscatto negli 800 stile per Simona Quadarella: è bronzo. L'azzurra: «Sono davvero contenta, risolverò i problemi con i 1500»

L'azzurra Simona Quadarella ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 stile libero, ai Mondiali di nuoto di Budapest, preceduta dalla statunitense Katye Ledecky (oro) e dall'australiana Kiah Melverton (argento). Il terzo posto è un riscatto per Quadarella, dopo la quinta posizione ottenuta nella finale dei 1500 stile del 20 giugno. La nuotatrice classe 1998 ha dichiarato: «Sono contenta di essere ancora una volta su un podio mondiale e di tornare a casa con una medaglia. Anche il tempo è buono, non è il mio record personale ma va benissimo così anche perché adesso c'è un Europeo». Quadarella, romana, si è detta dispiaciuta per i ...

