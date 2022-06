Minorenni su Instagram | arrivano due nuovi metodi per verificare l' età

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 giugno 2022)l'eta degli utentiè una delle sfide più difficili da vincere per. Nonostante le molte soluzioni provate nel corso degli ultimi anni, c'è sempre un modo di aggirare il controllo e ottenere l'approvazione, in particolare quando i minori di 18 anni si regalano qualche anno in più per poter accedere a una serie di funzioni indisponibili per chi non è maggiorenne. Scenario simile per chi vuole attivare un account prima ancora di aver compiuto 13 anni, età minima per iscriversi alla piattaforma che solo dal 2019 ha introdotto il requisito dell'età durante la fase di iscrizione. Un dettaglio importante poiché consente alla piattaforma di fornire esperienze appropriate alla propria fascia di appartenenza, concetto che vale in particolare per gli adolescenti (per i quali scattano alcune misure precauzionali, come ...