Lombardia | Rolfi | ' aumentare di 20 mln le risorse per zootecnia di montagna'

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - "Incrementare di 20 milioni di euro il fondo dedicato alla zootecnia da latte di montagna. La problematica dell'aumento dei costi di produzione sta assumendo caratteri di vera e propria emergenza in questo settore, dove, in molti casi, viene riconosciuto un prezzo alla stalla troppo basso generando problemi di carattere strutturale, territoriale, ambientale e sociale". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che ha sottoscritto, insieme ai colleghi delle Regioni dell'arco alpino, una richiesta formale che sarà inviata al ministero dell'agricoltura. "Un'eventuale chiusura di aziende zootecniche di montagna - prosegue - risulterebbe difficilmente reversibile, con pesanti conseguenze, oltre che socioeconomiche, anche per il ...

