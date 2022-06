La piccola Elena uccisa per un video | Al funerale della piccola, l’ira funesta dei concittadini (Di venerdì 24 giugno 2022) Qualche giorno fa la provincia di Catania è stata sconvolta dall’omicidio della piccola Elena del Pozzo da parte della madre. Cosa l’ha portata ad uccidere sua figlia? Al momento gli investigatori stanno ancora lavorando al caso per capire cosa abbia spinto Martina Patti ad uccidere sua figlia nella loro casa di Mascalucia, in provincia di Catania. Tutto sarebbe scaturito da una lite tra lei e l’ex compagno, nella quale è stata tirata forzatamente in mezzo la piccola della coppia. La gip Daniela Monaco ha dichiarato che al momento sono ancora in corso gli interrogatori a parenti e amici della coppia, per scoprire quanti più dettagli possibili. La pista più plausibile è appunto quella della lite ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 giugno 2022) Qualche giorno fa la provincia di Catania è stata sconvolta dall’omicidiodel Pozzo da partemadre. Cosa l’ha portata ad uccidere sua figlia? Al momento gli investigatori stanno ancora lavorando al caso per capire cosa abbia spinto Martina Patti ad uccidere sua figlia nella loro casa di Mascalucia, in provincia di Catania. Tutto sarebbe scaturito da una lite tra lei e l’ex compagno, nella quale è stata tirata forzatamente in mezzo lacoppia. La gip Daniela Monaco ha dichiarato che al momento sono ancora in corso gli interrogatori a parenti e amicicoppia, per scoprire quanti più dettagli possibili. La pista più plausibile è appunto quellalite ...

AmorosoOF : In questi giorni di lavoro intenso per realizzare uno dei miei sogni non riesco a non pensare alla piccola Elena di… - fanpage : #GigiUnoComeTe Eros Ramazzotti sul palco di Piazza del Plebiscito ha reso omaggio a Elena Del Pozzo, la piccola… - claudia_b66 : RT @fendente1: ??????????vittorio,la piccola dolce Elena cerca una famiglia d'amare incodizionatamente???????????????????????????????????????????????????????????? https:… - justashortgirl_ : @bobinda8 @matteosalvinimi I 38 femminicidi da inizio 2022,il caso della piccola elena,le baby gang... devo continuare? - elena_ele6 : La bimba in braccio alla mamma, la più piccola fan di Nic, al suo primo concerto #UltimoStadi2022 -