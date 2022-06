Kuleba: 'Solo una vittoria ucraina potrà costringere Putin a negoziati di pace' (Di venerdì 24 giugno 2022) Guerra in ucraina, la pace è lontana e la Russia sta cercando di conquistare il più terreno possibile per i suoi disegni revanscisti. Solo una vittoria militare dell' ucraina potrà costringere ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 giugno 2022) Guerra in, laè lontana e la Russia sta cercando di conquistare il più terreno possibile per i suoi disegni revanscisti.unamilitare dell'...

Pubblicità

Idl3 : RT @ultimenotizie: Solo la vittoria militare di #Kiev convincerà la #Russia a seri #negoziati di pace: 'le armi garantiranno la via diploma… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: Solo la vittoria militare di #Kiev convincerà la #Russia a seri #negoziati di pace: 'le armi garantiranno la via diploma… - Sbrn65 : RT @ultimenotizie: Solo la vittoria militare di #Kiev convincerà la #Russia a seri #negoziati di pace: 'le armi garantiranno la via diploma… - ultimenotizie : Solo la vittoria militare di #Kiev convincerà la #Russia a seri #negoziati di pace: 'le armi garantiranno la via di… - TelevideoRai101 : Kuleba:negoziati solo con vittoria Kiev -