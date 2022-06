Inter Juve, ecco quando si gioca il derby d’Italia (Di venerdì 24 giugno 2022) Inter Juve, oggi il sorteggio del calendario della Serie A 2022-2023 e c’è attesa per il derby d’Italia: ecco le date del match Alle ore 12 c’è stato il sorteggio del calendario della prossima stagione di Serie A 2022-2023. Tra le partite più attese c’è senza dubbio il derby d’Italia tra Inter e Juve. ecco quando si giocherà la sfida: LE DATE DI Inter Juve Andata: 6 novembre 2022 Ritorno: 19 marzo 2023 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022), oggi il sorteggio del calendario della Serie A 2022-2023 e c’è attesa per ille date del match Alle ore 12 c’è stato il sorteggio del calendario della prossima stagione di Serie A 2022-2023. Tra le partite più attese c’è senza dubbio iltrasi giocherà la sfida: LE DATE DIAndata: 6 novembre 2022 Ritorno: 19 marzo 2023 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

MarcelloChirico : Perché la #Juventus non ha rinnovato a #Dybala? Scorso novembre,quando #Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui… - AlfredoPedulla : #Skriniar-#Psg, #Bremer-#Inter, ci saranno due incontri in ordine cronologico per chiarire tutto. E #Galtier ?.… - AlfredoPedulla : #Cambiaso-#Juve: incontro positivo tra #Cherubini e #Spors, confermato #Dragusin per il #Genoa nell’operazione, la… - GandolfoMariaPe : RT @SimoneCristao: Giornate campionato fino sosta Mondiali MILAN-UDINESE ATALANTA-MILAN MILAN-BOLOGNA SASSUOLO-MILAN MILAN-INTER SAMP-MILA… - Diego31883 : RT @MGuardasole: #SerieA 22/23 #Napoli: 1ª Verona?? 2ª Monza?? 3ª Fiorentina?? 4ª Lecce?? 5ª Lazio?? 6ª Spezia?? 7ª Milan?? 8ª Torino?? 9ª Crem… -