Incendio alla Stellantis di Pomigliano: fiamme nere nei capannoni ex Fiat (Di venerdì 24 giugno 2022) Un alto Incendio, con fiamme nere che divampavano pericolosamente, è scoppiato fra i capannoni della Stellantis di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Nella fabbrica ex Fiat sono andati a fuoco due contenitori in plastica vuoti e le sterpaglie che li circondavano. Nessun ferito ma grande paura tra gli operai che in quel momento si L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Un alto, conche divampavano pericolosamente, è scoppiato fra idelladid’Arco, in provincia di Napoli. Nella fabbrica exsono andati a fuoco due contenitori in plastica vuoti e le sterpaglie che li circondavano. Nessun ferito ma grande paura tra gli operai che in quel momento si L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Confagricoltura : #Incendio alla discarica di #Malagrotta: l’intervento del direttore di Confagricoltura Lazio, Beatrice Brizi, a Ter… - corrmezzogiorno : #Napoli «Incendio alla Stellantis, nessun lavoratore è rimasto ferito» - CIV_Villacidro : ?? Settimana n.13 | Tra incendio e web 3.0 Con la futura messa in opera della fibra ottica, perché non pensare di i… - MarcelloTropea : Incendio alla scarpata ferroviaria che confina con casa mia. Ho chiamato i Vigili del fuoco e cinque minuti dopo s… - RiccardoBonald5 : RT @dangelopasquale: Gente che deve scappare da un incendio in aereo pensa alla valigia?#Miami -