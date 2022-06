Il collegio del Garante su Google Analytics: «La soluzione deve essere politica, tra Stati Uniti e UE» (Di venerdì 24 giugno 2022) Nella tarda mattinata di ieri, un vero e proprio terremoto si è abbattuto sull’ecosistema dei siti web italiani. Il Garante della Privacy ha pubblicato un documento in cui dava conto del risultato di un’istruttoria – partita dal caso di Caffeina Media srl – che evidenziava violazioni sul trasferimento dei dati personali per il sito web che utilizza il tracciamento di Google Analytics. È un problema vasto, che interessa la quasi totalità dei siti web italiani, vista la posizione dominante sul mercato dello stesso servizio di analitica di Google. Per cercare di capire qualcosa in più su quanto accaduto, abbiamo chiesto a Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, la ratio dietro a questa decisione. LEGGI ANCHE > Il Garante: «Utilizzare ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 giugno 2022) Nella tarda mattinata di ieri, un vero e proprio terremoto si è abbattuto sull’ecosistema dei siti web italiani. Ildella Privacy ha pubblicato un documento in cui dava conto del risultato di un’istruttoria – partita dal caso di Caffeina Media srl – che evidenziava violazioni sul trasferimento dei dati personali per il sito web che utilizza il tracciamento di. È un problema vasto, che interessa la quasi totalità dei siti web italiani, vista la posizione dominante sul mercato dello stesso servizio di analitica di. Per cercare di capire qualcosa in più su quanto accaduto, abbiamo chiesto a Guido Scorza, componente delper la protezione dei dati personali, la ratio dietro a questa decisione. LEGGI ANCHE > Il: «Utilizzare ...

Pubblicità

lastknight : Il Garante ammonisce sull'uso di Google Analytics: «I dati finiscono in Usa». Uno speciale in due parti e nella pri… - antoniospadaro : È con grande gioia che annuncio che p. Nuno da Silva Gonçalves, attuale rettore della Pontificia Università Gregori… - dariomasiero : RT @lastknight: Il Garante ammonisce sull'uso di Google Analytics: «I dati finiscono in Usa». Uno speciale in due parti e nella prima anali… - tixx : RT @lastknight: Il Garante ammonisce sull'uso di Google Analytics: «I dati finiscono in Usa». Uno speciale in due parti e nella prima anali… - AIBA_brokers : Flavio Sestilli è il nuovo Presidente di AIBA, eletto con la sua Giunta dall’Assemblea annuale. Eletti anche i nuov… -