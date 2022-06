Grave incidente sulla Pratica di Mare | lo lasciano agonizzante a terra | si cercano testimoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 giugno 2022) Lo hanno tamponato violentemente, poi lo hanno lasciatosenza prestare soccorso quando, invece, l’uomo ne aveva davvero bisogno. E ora i suoi familiari stanno cercando disperatamente dei, qualcuno che abbia assistito all’avvenuto martedì sera, il 22 giugno, intorno alle 22, su via didi. L’su via didiall’altezza della Pontina L’uomo, quello rimastomente ferito, si trovava in sella alla sua moto quando, probabilmente un’auto, lo ha tamponato. Da lì avrebbe prima fatto un ‘volo’ sull’asfalto, poi sarebbe finito adove è rimastoper diversi minuti. Chi lo ha ‘colpito’ non si è fermato a ...