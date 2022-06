Gazzetta – Milan, c’è un attacco da sistemare: il punto su Colombo, Nasti e Lazetic | Primapagina (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 07:40:01 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: Un attacco da sistemare. Il Milan è al lavoro per trovare nuove soluzioni offensive, oltre a Divock Origi, che andrà a rinforzare un reparto nel quale ci sono già Rafa Leao, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, Maldini e Massara regaleranno a Pioli un altro paio di rinforzi, che possano far fare il salto di qualità. Parallelamente sono al lavoro per sistemare i giovani di belle prospettive, quei giocatori non ancora pronti che hanno bisogno di vedere il campo con continuità per dimostrare di essere da Milan. Il primo nome in uscita è quello di Lorenzo Colombo, che dopo i sei gol realizzato lo scorso anno in Serie B con la Spal, ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 07:40:01 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: Unda. Ilè al lavoro per trovare nuove soluzioni offensive, oltre a Divock Origi, che andrà a rinforzare un reparto nel quale ci sono già Rafa Leao, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, Maldini e Massara regaleranno a Pioli un altro paio di rinforzi, che possano far fare il salto di qualità. Parallelamente sono al lavoro peri giovani di belle prospettive, quei giocatori non ancora pronti che hanno bisogno di vedere il campo con continuità per dimostrare di essere da. Il primo nome in uscita è quello di Lorenzo, che dopo i sei gol realizzato lo scorso anno in Serie B con la Spal, ...

