Eva Henger | il tormento dopo l’incidente | “Piango per chi è morto”

(Di venerdì 24 giugno 2022) L'attrice e il marito a fine aprile 2022 si sono salvati quasi per miracoloun violento impatto frontale in auto: lei ancora non riesce a camminare ed è consapevole di dover affrontare un percorso lungo e faticoso, ma non dimentica chi ha perso la vita nello scontro. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

FtwGaleazzo : @ilPellicano_ Il poster di Eva Henger lo avevo anch'io - _1nt3rm3rd4_ : @NicoSchira A quando una lezione di Eva Henger sulla castitá? - biankoniglio : @Stepnofficial @milada_moore @eva_henger @CiuffiLa Vediamo se riusciamo a entrare anche un stepn - infoitcultura : L'isola dei famosi, la sorpresa di Eva Henger alla figlia Mercedesz: 'Ti chiedo scusa, per colpa mia non ci siamo v… - 24Trends_Italia : 17. Bonus 200 euro Inps reddito - 20mille+ 18. Sono solo fantasmi - 20mille+ 19. Ariete - 10mille+ 20. Eva Henger - 10mille+ -

E per quanto riguarda il suo rapporto con Mercedesz Edoardo ha sempre avuto delle riserve, ma semplicemente perché la figlia diera approdata in Honduras con il titolo di "Conquistadora", ...... quando il naufrago ha scelto la collega per lo scontro al televoto al posto di Mercedesz. Secondo De Vitis , Luca avrebbe agito di strategia, consapevole che la figlia dipoteva essere ...Nelle ultime ore Edoardo Tavassi ritorna a parlare della sua vita privata, in cui dichiara di non essere più interessato a Mercedesz Henger e decidendo di aprire a Estefania Bernal.Edoardo Tavassi punta il dito contro l'ex naufraga, che lo ignora: le ultime parole di lei In queste ultime ore il fratello di Guendalina Tavassi non ha ...