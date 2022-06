DAZN, in Spagna accordo con Orange per trasmettere la Liga (Di venerdì 24 giugno 2022) DAZN stringe accordi con i competitor in Spagna. La piattaforma di sport in streaming ha raggiunto un’intesa con Orange per la distribuzione del proprio servizio all’interno dell’offerta di contenuti Orange TV. Grazie a questo accordo, i clienti Orange che lo desiderano potranno godere del pacchetto DAZN LaLiga, così come del resto dell’offerta sportiva disponibile sulla Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 giugno 2022)stringe accordi con i competitor in. La piattaforma di sport in streaming ha raggiunto un’intesa conper la distribuzione del proprio servizio all’interno dell’offerta di contenutiTV. Grazie a questo, i clientiche lo desiderano potranno godere del pacchettoLa, così come del resto dell’offerta sportiva disponibile sulla Calcio e Finanza.

