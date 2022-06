Da oggi l’aborto non è più un diritto costituzionalmente garantito negli Stati Uniti (Di venerdì 24 giugno 2022) La decisione era stata anticipata, con commenti trapelati durante le riunioni finali, nel mese di maggio. E ora è arrivata la conferma: non esiste più il diritto di aborto negli USA. I giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti hanno infatti votato (6 a favore, 3 contrari) in favore del ribaltamento di alcune storiche sentenze che mezzo Secolo fa avevano esteso questo diritti di interruzione di gravidanza a tutte le donne americane. diritto Aborto USA, la Corte Suprema lo cancella con una sentenza La Corte Suprema americana, dunque, ha cancellato il principio di quel diritto costituzionalmente garantito da circa 50 anni, con l’annullamento della sentenza “Roe vs Wade” che dal 1973 garantisce alle donne il diritto di interrompere una ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) La decisione era stata anticipata, con commenti trapelati durante le riunioni finali, nel mese di maggio. E ora è arrivata la conferma: non esiste più ildi abortoUSA. I giudici della Corte Suprema deglihanno infatti votato (6 a favore, 3 contrari) in favore del ribaltamento di alcune storiche sentenze che mezzo Secolo fa avevano esteso questo diritti di interruzione di gravidanza a tutte le donne americane.Aborto USA, la Corte Suprema lo cancella con una sentenza La Corte Suprema americana, dunque, ha cancellato il principio di quelda circa 50 anni, con l’annullamento della sentenza “Roe vs Wade” che dal 1973 garantisce alle donne ildi interrompere una ...

