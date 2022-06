Chi è Emanuela, ex fidanzata di LDA di Amici 2022? (Di venerdì 24 giugno 2022) Ecco chi è Emanuela, ex fidanzata di Luca D’Alessio, in arte LDA Luca D’Alessio, in arte LDA è uno degli ex allievi di Amici 2022 e sta avendo un ottimo successo in questi ultimi periodi. Infatti, proprio in questi giorni, il cantante ha tenuto a Napoli un concerto (prima tappa del suo tour) al quale era presente anche la sua ex fidanzata Emanuela visibilmente commossa. Emanuela Pennino, 18 anni ed è un’influencer e aspirante attrice. Inoltre, è stata per diverso tempo la musa ispiratrice di LDA per i suoi brani. La ragazza è stata immortalata da una fan del ragazzo, diventando subito virale sui social. In molti hanno pensato che la giovane stesse piangendo per nostalgia dell’ex, ma è giunta immediata la sua risposta. “Hahahhaha ma non piangevo per lui , piangevo ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 24 giugno 2022) Ecco chi è, exdi Luca D’Alessio, in arte LDA Luca D’Alessio, in arte LDA è uno degli ex allievi die sta avendo un ottimo successo in questi ultimi periodi. Infatti, proprio in questi giorni, il cantante ha tenuto a Napoli un concerto (prima tappa del suo tour) al quale era presente anche la sua exvisibilmente commossa.Pennino, 18 anni ed è un’influencer e aspirante attrice. Inoltre, è stata per diverso tempo la musa ispiratrice di LDA per i suoi brani. La ragazza è stata immortalata da una fan del ragazzo, diventando subito virale sui social. In molti hanno pensato che la giovane stesse piangendo per nostalgia dell’ex, ma è giunta immediata la sua risposta. “Hahahhaha ma non piangevo per lui , piangevo ...

