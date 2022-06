Centri estivi diurni figli 3-14 anni, riaperti i termini: domande dal 27 giugno all’1 luglio (Di venerdì 24 giugno 2022) È stato pubblicato l’avviso che riapre i termini di partecipazione al bando Centri estivi diurni 2022. Sarà possibile presentare la domanda dalle 12 del 27 giugno alle 24 del 1° luglio 2022. Le domande erano state inizialmente chiuse il 20 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 giugno 2022) È stato pubblicato l’avviso che riapre idi partecipazione al bando2022. Sarà possibile presentare la domanda dalle 12 del 27alle 24 del 1°2022. Leerano state inizialmente chiuse il 20. L'articolo .

