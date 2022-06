Capello: «Se i tecnici vogliono dare più ritmo, devono giocare meno sul portiere» (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Fabio Capello. Tra i temi trattati c’è il Milan, che secondo l’ex tecnico procede troppo a rilento sul mercato. «Hanno idee, ma non hanno scritto niente e le idee non si possono giudicare. Hanno dimostrato in precedenza di essere lungimiranti. La fortuna del Milan è avere uno abituato a vincere come Maldini: può trasmettere a tutti quella continuità che, dopo aver vinto uno scudetto o una coppa, ti fa venire voglia di azzannare quella dell’anno dopo.» Continua: «Massara e Maldini capiscono di calcio e hanno visione, ma anche con loro due si parla e non si firma ancora». Su Var e fuorigioco semiautomatico: «Il fuorigioco va benissimo, ma quelli al Var capiscono poco di dinamica del movimento calcistico e sbagliano valutazioni. L’altro problema sono gli arbitri: devono fischiare meno e non premiare ogni ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Fabio. Tra i temi trattati c’è il Milan, che secondo l’ex tecnico procede troppo a rilento sul mercato. «Hanno idee, ma non hanno scritto niente e le idee non si possono giudicare. Hanno dimostrato in precedenza di essere lungimiranti. La fortuna del Milan è avere uno abituato a vincere come Maldini: può trasmettere a tutti quella continuità che, dopo aver vinto uno scudetto o una coppa, ti fa venire voglia di azzannare quella dell’anno dopo.» Continua: «Massara e Maldini capiscono di calcio e hanno visione, ma anche con loro due si parla e non si firma ancora». Su Var e fuorigioco semiautomatico: «Il fuorigioco va benissimo, ma quelli al Var capiscono poco di dinamica del movimento calcistico e sbagliano valutazioni. L’altro problema sono gli arbitri:fischiaree non premiare ogni ...

