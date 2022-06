Bigon: ''Scudetto al Napoli? Ci spero da un po’ di anni!'' (Di venerdì 24 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Riccardo Bigon, ex dirigente del Napoli. Queste le sue parole: “Gli anni a Napoli sono stati tra i più belli in assoluto dal punto di vista professionale. È stata una bella avventura perché era un Napoli in fase di crescita. Si è concretizzato grazie al lavoro di tutti. Quando è andato via Cavani, è venuto Higuain, non siamo stati male dopo. Veramente una bellissima avventura fatta di costruzione di una squadra che veniva da una promozione ed è arrivata a fare una cavalcata incredibile in termini di patrimonio tecnico e questo ha permesso al club di reggere l’alto livello per anni. Ed è difficile da mantenere una volta raggiunto, essendo nella Serie A italiana. Il Napoli è riuscito a mantenere il posto in Champions e lottare tra le prime ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Riccardo, ex dirigente del. Queste le sue parole: “Gli anni asono stati tra i più belli in assoluto dal punto di vista professionale. È stata una bella avventura perché era unin fase di crescita. Si è concretizzato grazie al lavoro di tutti. Quando è andato via Cavani, è venuto Higuain, non siamo stati male dopo. Veramente una bellissima avventura fatta di costruzione di una squadra che veniva da una promozione ed è arrivata a fare una cavalcata incredibile in termini di patrimonio tecnico e questo ha permesso al club di reggere l’alto livello per anni. Ed è difficile da mantenere una volta raggiunto, essendo nella Serie A italiana. Ilè riuscito a mantenere il posto in Champions e lottare tra le prime ...

