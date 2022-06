Pubblicità

corriereadriatico.it

TOLENTINO -che sbandano, finiscono fuori strada, viaggiano azag: i carabinieri di Tolentino fanno strage di patenti di di donne e uomini ubriachi ed in un caso trovano anche la cocaina. I Carabinieri ...... per una ciclabile dentro al parco non prevista nel Pums, su stabilizzato, azag, che allunga ... La dirigente aggiunge anche che non si possono togliere posti, ma noi chiediamo semplicemente di ... Auto a zig zag o che finiscono fuori strada: ubriachi e drogati, strage di patenti TOLENTINO - Auto che sbandano, finiscono fuori strada, viaggiano a zig zag: i carabinieri di Tolentino fanno strage di patenti di di donne e uomini ubriachi ed in un caso trovano ...Insieme al complice ruba a un negozio, il sindaco lo incrocia e dà l’allarme, lui mastica vetri per farsi del male: e Meoni ritrova la refurtiva ...