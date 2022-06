(Di venerdì 24 giugno 2022). Pro Vita Famiglia: «Usa. Ora» – «Una decisione– afferma un comunicato di Pro Vita Famiglia – quella della Corte Suprema Usa che, stralciando la“Roe vs Wade” del 1973, lancia un messaggio di vita a tutto il mondo: tutelare i nascituri e il loro diritto umano inalienabile di venire al mondo è il primo e più importante compito che uno Stato civile deve portare avanti, per il bene della società, di tutte le donne e dei bambini stessi. «Ora gli altri stati occidentali, in primis l’Italia, prendano esempio: la Corte Suprema ha rovesciato una giurisprudenza decennale dimostrandoci che nessunao legge, per quanto durature, sono inbili, come invece molti vogliono farci ...

. Pro Vita Famiglia: ennesima Relazione ministeriale lacunosa "Denunciamo " informa un comunicato di Pro Vita Famiglia " l'ennesima lacunosa e incompleta relazione ministeriale sull'. Quella presentata dal ministro Speranza, sull'attuazione della legge 194 del 1978, continua ad avere molti dati non rilevati e non tenere in considerazioni le importanti e pericolose ...Le donne hanno bisogno di ascolto e di essere accompagnate, non di un sicario" Firenze, 28 febbraio 2022 "Il mantra "il corpo è mio e me lo gestisco io", per promuovere e veicolare l', come ... Aborto - PVF: «Storica sentenza Usa. Ora tocca all'Italia» - RomaDailyNews Così Jacopo Coghe (nella foto), portavoce di Pro Vita & Famiglia, in merito al documento “sulle minacce globali al diritto all’aborto: il possibile ribaltamento del diritto all’aborto negli Stati ...