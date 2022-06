Wta Eastbourne 2022, Giorgi impressionante: domina Tomova e vola in semifinale (Di giovedì 23 giugno 2022) Camila Giorgi è in semifinale. La numero uno d’Italia batte nettamente la bulgara Viktorija Tomova con lo score di 6-2 6-1 in un’ora e tre minuti di partita e vola al penultimo atto del Wta di Eastbourne, ultimo torneo di preparazione in vista di Wimbledon. Una partita senza storia con Giorgi che, a parte i primi dieci minuti, domina la sua avversaria e si qualifica per la ventesima semifinale in carriera, la seconda di fila ad Eastbourne, dove domani dovrà affrontare la vincente del match che vede opposte la lettone Ostapenko e l’ucraina Kalinina. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita è difficile per Giorgi che si ritrova sotto 2-0 commettendo una marea di errori gratuiti in pochi punti, mentre ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Camilaè in. La numero uno d’Italia batte nettamente la bulgara Viktorijacon lo score di 6-2 6-1 in un’ora e tre minuti di partita eal penultimo atto del Wta di, ultimo torneo di preparazione in vista di Wimbledon. Una partita senza storia conche, a parte i primi dieci minuti,la sua avversaria e si qualifica per la ventesimain carriera, la seconda di fila ad, dove domani dovrà affrontare la vincente del match che vede opposte la lettone Ostapenko e l’ucraina Kalinina. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita è difficile perche si ritrova sotto 2-0 commettendo una marea di errori gratuiti in pochi punti, mentre ...

