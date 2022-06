Viabilità: i sindaci scrivono al prefetto, oggi verifica con Anas su statale 163 (Di giovedì 23 giugno 2022) di Monica De Santis Mentre i sindaci della Costa d’Amalfi chiedono modifiche all’ordinanza Anas 340/19, specificamente alla regolamentazione della mobilità sulla statale 163 “Amalfitana” a targhe alterne. Il prefetto di Salerno Francesco?Russo annuncia che oggi ci sarà una verifica a tutto campo “insieme all’Anas per apportare, eventualmente, quelle modifiche, quegli aggiustamenti che siano compatibili con una gestione ordinata del traffico in modo tale che possano essere ben recepite queste modifiche”. Una risposta diretta ai sindaci che avevano trasmesso una lettera proprio a Russo al responsabile dell’Aerea Compartimentale Campania dell’Anas e al consigliere regionale Luca Cascone, per chiedere un tavolo tecnico-politico in cui ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 23 giugno 2022) di Monica De Santis Mentre idella Costa d’Amalfi chiedono modifiche all’ordinanza340/19, specificamente alla regolamentazione della mobilità sulla163 “Amalfitana” a targhe alterne. Ildi Salerno Francesco?Russo annuncia checi sarà unaa tutto campo “insieme all’per apportare, eventualmente, quelle modifiche, quegli aggiustamenti che siano compatibili con una gestione ordinata del traffico in modo tale che possano essere ben recepite queste modifiche”. Una risposta diretta aiche avevano trasmesso una lettera proprio a Russo al responsabile dell’Aerea Compartimentale Campania dell’e al consigliere regionale Luca Cascone, per chiedere un tavolo tecnico-politico in cui ...

