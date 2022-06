Via libera ai vantaggi fiscali per gli iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (23/06/2022) (Di giovedì 23 giugno 2022) ... il cui decreto è in fase di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e che prevede un credito d'imposta fino al 65% in caso di erogazioni liberali a favore di enti del Terzo Settore assegnatari di ... Leggi su vita (Di giovedì 23 giugno 2022) ... il cui decreto è in fase di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e che prevede un credito d'imposta fino al 65% in caso di erogazionili a favore di enti delassegnatari di ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lukaku-#Inter, cifre scandite: 8 prestito più bonus fino a un massimo di 4 milioni in caso di vittoria dello scude… - agorarai : Draghi, via libera alla Camera alla risoluzione di maggioranza sull'Ucraina. Gli ultimi aggiornamenti con Sara Mari… - AlfredoPedulla : #Maldini e #Massara meritano rispetto, chiarezza e riconoscenza non ancora certificati. I grandi club (vedi vicenda… - telodogratis : Vaccino Valneva, via libera Ema dai 18 ai 50 anni - dimmichipaga : RT @MarcoRizzoPC: 'Quello che si è registrato ieri al Senato è una pantomima di una politica che non esiste'. E' durissimo il commento ad h… -