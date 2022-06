Vi ricordate Franco Neri di Zelig? Ecco che fine ha fatto il comico (Di giovedì 23 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Franco Neri è stato uno dei celebri comici nell’epoca d’oro di Zelig. Da qualche anno è sparito dalla tv: Ecco che fine ha fatto e che cosa fa oggi. Il comedy show di Mediaset ha lanciato tantissimi personaggi che si sono fatti amare dal pubblico. Alcuni di loro sono riusciti a confermarsi negli anni, mentre Leggi su youmovies (Di giovedì 23 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato uno dei celebri comici nell’epoca d’oro di. Da qualche anno è sparito dalla tv:chehae che cosa fa oggi. Il comedy show di Mediaset ha lanciato tantissimi personaggi che si sono fatti amare dal pubblico. Alcuni di loro sono riusciti a confermarsi negli anni, mentre

Pubblicità

Urielbertolami : RT @PATRIZIOVEZZANI: Vi sblocco un ricordo.... In Italia i ministri sono nominati dal pdr su indicazione del pdc... speranza, lamorgese, bi… - PATRIZIOVEZZANI : Vi sblocco un ricordo.... In Italia i ministri sono nominati dal pdr su indicazione del pdc... speranza, lamorgese,… - boni_franco : @teoxandra La rivolta delle scatolette di tonno… (ricordate cosa disse l’Elevato..?) - Franco_Pacini : Ricordate a #DiMaio quando andava ad incontrare i gilet gialli. - uarethecinema : Ma voi ricordate quanto facevano paura gli occhi di Franco in Flor -