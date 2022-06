Usa pronti all'invio di nuove armi in Ucraina (Di giovedì 23 giugno 2022) Ore 17.45 - Attesa conferma dalla Casa Bianca L'amministrazione Biden dovrebbe annunciare entro oggi un altro invio di aiuti militari all'Ucraina. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Nel pacchetto dovrebbero esserci altri sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS) e munizioni Leggi su panorama (Di giovedì 23 giugno 2022) Ore 17.45 - Attesa conferma dalla Casa Bianca L'amministrazione Biden dovrebbe annunciare entro oggi un altrodi aiuti militari all'. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Nel pacchetto dovrebbero esserci altri sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS) e munizioni

