Usa, la Fda vieta le sigarette elettroniche Juul. La società fa ricorso: «Forniti tutti i dati» (Di giovedì 23 giugno 2022) Arriva il ricorso dall’azienda di sigarette elettroniche Juul per il divieto di vendita di tutti i suoi prodotti dalla Food and Drug Administration (Fda) nel territorio statunitense. «Siamo rispettosamente in disaccordo con le conclusioni e la decisione della Fda e convinti di aver fornito informazioni e dati sufficienti per rispondere a tutte le questioni sollevate dall’agenzia», ha dichiarato Joe Murillo, Chief Regulatory Officer di Juul. Il motivo del blocco delle elettroniche Juul, secondo quanto ha riporta la Fda, nasceva proprio dalla mancanza di dati adeguati per commercializzare i loro prodotti in sicurezza per la protezione della salute pubblica. «Nelle nostre domande che – spiega Murillo – abbiamo presentato ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Arriva ildall’azienda diper il divieto di vendita dii suoi prodotti dalla Food and Drug Administration (Fda) nel territorio statunitense. «Siamo rispettosamente in disaccordo con le conclusioni e la decisione della Fda e convinti di aver fornito informazioni esufficienti per rispondere a tutte le questioni sollevate dall’agenzia», ha dichiarato Joe Murillo, Chief Regulatory Officer di. Il motivo del blocco delle, secondo quanto ha riporta la Fda, nasceva proprio dalla mancanza diadeguati per commercializzare i loro prodotti in sicurezza per la protezione della salute pubblica. «Nelle nostre domande che – spiega Murillo – abbiamo presentato ...

