TikTok | Khaby Lame di Chivasso è la persona più seguita al mondo

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 giugno 2022) Per mesi è stato alle costole di Charli D’Amelio ed alla fine ce l’ha fatta:l’ha superata diventando a tutti gli effetti lacon più follower alsu. E, al contrato di Charli D’Amelio, non ha un reality show in onda su Disney+ né una famiglia famosa che lo supporta. Anzi, neanche parla. Con un semplice gesto delle mani ha conquistato 142,5 milioni di follower. La sua forza è stata prendere dei tutorial idioti e mostrare come in realtà l’azione sarebbe stata semplicissima se ecome tutti noi l’avremmo fatta. Insomma, perché tagliare una mela con uno strambo macchinario quando si può fare con un semplice coltello? Ecco. E se frae Charli ci sono solo poche centinaia di follower, la ...