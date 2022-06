Steve Hackett in Italia per sei concerti a luglio: le date (Di giovedì 23 giugno 2022) Arriva finalmente in Italia il tour mondiale di Steve Hackett, leggendario chitarrista dei Genesis, per sei concerti a luglio Arriva finalmente in Italia il tour mondiale di Steve Hackett, leggendario chitarrista dei Genesis: Seconds out + more, organizzato e prodotto da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited. Uno spettacolo mozzafiato che Hackett è entusiasta di portare anche in Italia con sei imperdibili concerti. Partito nel 2021 in Inghilterra con enorme successo di pubblico (oltre 40.000 persone), il tour fece tappa in Nord America, e ora arriva nel nostro paese. Queste le date: 25 luglio Firenze (Piazza ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Arriva finalmente inil tour mondiale di, leggendario chitarrista dei Genesis, per seiArriva finalmente inil tour mondiale di, leggendario chitarrista dei Genesis: Seconds out + more, organizzato e prodotto da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited. Uno spettacolo mozzafiato cheè entusiasta di portare anche incon sei imperdibili. Partito nel 2021 in Inghilterra con enorme successo di pubblico (oltre 40.000 persone), il tour fece tappa in Nord America, e ora arriva nel nostro paese. Queste le: 25Firenze (Piazza ...

