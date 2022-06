Pubblicità

salvione : Soviero stronca Ospina: 'Non vale nemmeno due milioni, ora tocca a Meret' - sportli26181512 : Soviero stronca Ospina: 'Non vale nemmeno due milioni, ora tocca a Meret': Intervenuto a 'Radio Marte' l'ex portier… -

Corriere dello Sport

Uno dei temi più delicati nel mercato estivo 2022 del Napoli è quello legato alla scelta dei portieri. Dopo quattro stagioni all'insegna della concorrenza tra Alex Meret e David Ospina la svolta ...Uno dei temi più delicati nel mercato estivo 2022 del Napoli è quello legato alla scelta dei portieri. Dopo quattro stagioni all'insegna della concorrenza tra Alex Meret e David Ospina la svolta ... Soviero stronca Ospina: "Non vale nemmeno due milioni, ora tocca a Meret" Il ds Giuntoli è al lavoro per mettere a disposizione di Spalletti un secondo portiere d’esperienza e sul tema si è espresso anche Salvatore Soviero, ex portiere tra le altre di Salernitana, Genoa e ...